Borrelli: "Non escludo una candidatura a sindaco di Napoli. Sarebbe una chiamata da parte della città" (Di martedì 22 ottobre 2024) "In passato mi hanno proposto la candidatura a sindaco di Napoli, ma proporsi significa avere una squadra, avere i cittadini che si candidano con te. Qualora qualcuno me lo chiedesse, dovrebbe essere pronto a schierarsi con me ed avere la forza di rinnovare buona parte dell'amministrazione". A

