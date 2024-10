Bicarbonato in frigo: ecco perché dovreste tenerne sempre una tazzina! (Di martedì 22 ottobre 2024) Eh sì, dovreste proprio tenere una tazzina di Bicarbonato in frigo. Esistono molti stratagemmi a costi irrisori per mantenere pulito questo prezioso elettrodomestico, così soggetto a cattivi odori e sporcizia. Che sia cibo avanzato, un salume, un formaggio particolarmente odoroso, capita spesso di aprirlo ed essere invase da un olezzo non troppo piacevole. Come fare allora? Pronte? Via! Bicarbonato in frigo: basta una tazzina colma! Pulite di frequente e con cura il frigorifero; meglio sarebbe farlo senza utilizzare prodotti chimici, che rischiano poi di depositarsi sugli alimenti che ingeriamo. Ricorrete ad esempio all’aceto bianco, diluito in altrettanta acqua o puro, così com’è. Svuotatelo completamente e servitevi di un panno di microfibra e passatelo in ogni anfratto. Donnaup.it - Bicarbonato in frigo: ecco perché dovreste tenerne sempre una tazzina! Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Eh sì,proprio tenere unadiin. Esistono molti stratagemmi a costi irrisori per mantenere pulito questo prezioso elettrodomestico, così soggetto a cattivi odori e sporcizia. Che sia cibo avanzato, un salume, un formaggio particolarmente odoroso, capita spesso di aprirlo ed essere invase da un olezzo non troppo piacevole. Come fare allora? Pronte? Via!in: basta unacolma! Pulite di frequente e con cura ilrifero; meglio sarebbe farlo senza utilizzare prodotti chimici, che rischiano poi di depositarsi sugli alimenti che ingeriamo. Ricorrete ad esempio all’aceto bianco, diluito in altrettanta acqua o puro, così com’è. Svuotatelo completamente e servitevi di un panno di microfibra e passatelo in ogni anfratto.

