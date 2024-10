Benevento, perfettamente riuscita l’operazione per Marco Pinato (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto E’ perfettamente riuscito l’intervento al quale si è sottoposto oggi il calciatore Marco Pinato che spera, così, di aver risolto in maniera definitiva i problemi causati dalla “Sport Hernia” che lo hanno già tenuto lontano dal campo per quasi due mesi. Il calciatore, dopo una iniziale terapia conservativa, è stato costretto a ricorrere alla chirurgia a causa del persistere del dolore. Da valutare, ora, i tempi recupero. Questa la nota della società giallorossa: “Nel tardo pomeriggio di oggi, il calciatore Marco Pinato è stato sottoposto ad intervento chirurgico per “Sport Hernia”, presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna. L’intervento è perfettamente riuscito. Domani mattina, a seguito delle visite mediche di controllo, saranno esaminati i tempi di ricovero”. Anteprima24.it - Benevento, perfettamente riuscita l’operazione per Marco Pinato Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto E’riuscito l’intervento al quale si è sottoposto oggi il calciatoreche spera, così, di aver risolto in maniera definitiva i problemi causati dalla “Sport Hernia” che lo hanno già tenuto lontano dal campo per quasi due mesi. Il calciatore, dopo una iniziale terapia conservativa, è stato costretto a ricorrere alla chirurgia a causa del persistere del dolore. Da valutare, ora, i tempi recupero. Questa la nota della società giallorossa: “Nel tardo pomeriggio di oggi, il calciatoreè stato sottoposto ad intervento chirurgico per “Sport Hernia”, presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna. L’intervento èriuscito. Domani mattina, a seguito delle visite mediche di controllo, saranno esaminati i tempi di ricovero”.

