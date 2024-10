Bari, uccise la moglie dopo aver tentato di darle fuoco: si suicida in carcere (Di martedì 22 ottobre 2024) L'uomo si sarebbe suicidato nella notte, chiudendosi una busta di plastica intorno al volto. Il suo cadavere è stato ritrovato dagli agenti della polizia penitenziaria intorno alle 3 del mattino L'articolo Bari, uccise la moglie dopo aver tentato di darle fuoco: si suicida in carcere proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Bari, uccise la moglie dopo aver tentato di darle fuoco: si suicida in carcere Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'uomo si sarebbeto nella notte, chiudendosi una busta di plastica intorno al volto. Il suo cade è stato ritrovato dagli agenti della polizia penitenziaria intorno alle 3 del mattino L'articololadi: siinproviene da Il Difforme.

Giuseppe Lacarpia si è suicidato in carcere a Bari: aveva dato fuoco alla moglie Maria Turturo prima di strangolarla a morte - Giuseppe Lacarpia, 65 anni, si è suicidato nel carcere di Bari, dove era detenuto con l’accusa di aver ... Quando la donna ha tentato di fuggire dal veicolo in fiamme, Lacarpia l’ha aggredita e uccisa ... (ilmessaggero.it)

Donna uccisa a Gravina, il marito si toglie la vita in carcere - Il corpo senza vita del 65enne, Giuseppe Lacarpia, sarebbe stato ritrovato la scorsa notte in una cella del penitenziario di Bari dagli agenti di Polizia Penitenziaria. L'uomo era stato fermato per l' ... (baritoday.it)

Si toglie la vita in carcere l'uomo che uccise la moglie di ritorno da una festa - Si è tolto la vita nel carcere di Bari Giuseppe Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia fermato lo scorso 6 ottobre con l’accusa di aver ucciso la moglie ... (gazzettadelsud.it)