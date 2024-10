Azouz Marzouk autista di bus a Lecco: dalla strage di Erba al ritorno dalla Tunisia dopo l'espulsione revocata (Di martedì 22 ottobre 2024) A 18 anni dalla strage di Erba, Azouz Marzouk ha intrapreso un percorso formativo per diventare autista di bus a Lecco e provincia Notizie.virgilio.it - Azouz Marzouk autista di bus a Lecco: dalla strage di Erba al ritorno dalla Tunisia dopo l'espulsione revocata Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A 18 annidiha intrapreso un percorso formativo per diventaredi bus ae provincia

La nuova vita di Azouz Marzouk a 18 anni dalla strage di Erba : sarà assunto come autista di autobus - Continua a leggere . È stato fondamentale l'aver partecipato al progetto di Academy di Linee Lecco che permette ai disoccupati e a chi ha avuto problemi con la giustizia di poter effettuare un corso per prendere la patente D che serve a guidare i mezzi pubblici. Azouz Marzouk sarà assunto come autista dei bus cittadini a Lecco. (Fanpage.it)

La terza vita di Azouz Marzouk : sarà autista di autobus a Lecco - È sempre stato convinto dell’innocenza dei coniugi Romano, Olindo e Rosa, condannati in via definitiva per l’omicidio di Raffaella Castagna, moglie di Azouz, il figlioletto Youssef, la suocera Paola Galli; la quarta vittima era stata la vicina Valeria Cherubini, mentre il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, era sopravvissuto. (Ilgiorno.it)

Guarda chi si rivede : Azouz Marzouk verso gli autobus di Lecco - Il noto tunisino, 42 anni, sarebbe tra coloro che hanno iniziato la Driver Academy di LineeLecco. Di cosa si tratta? A luglio 2024 sono scattate le selezioni - da parte dell'azienda comunale e di Enaip Lombardia. . . . Azouz Marzouk e Lecco hanno un legame forte. Che potrebbe ulteriormente rafforzarsi. (Leccotoday.it)