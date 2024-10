Azouz Marzouk, a Lecco nuova vita: sarà autista di linea (Di martedì 22 ottobre 2024) L'uomo, noto per aver perso moglie e figlio nella strage di Erba, è stato ammesso alla Driver Academy di LineeLecco Azouz Marzouk, l'uomo di origine tunisina perse la moglie e il figlio nella strage di Erba dell'11 dicembre 2006, potrebbe presto avere un nuova opportunità di vita a Lecco. Secondo quanto riporta LeccoToday.it, il 42enne Sbircialanotizia.it - Azouz Marzouk, a Lecco nuova vita: sarà autista di linea Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'uomo, noto per aver perso moglie e figlio nella strage di Erba, è stato ammesso alla Driver Academy di Linee, l'uomo di origine tunisina perse la moglie e il figlio nella strage di Erba dell'11 dicembre 2006, potrebbe presto avere unopportunità di. Secondo quanto riportaToday.it, il 42enne

