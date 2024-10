Australia, bagno di folla per Carlo e Camilla davanti all’Opera House (Di martedì 22 ottobre 2024) Re Carlo III e la Regina Camilla hanno concluso la loro visita in Australia con un bagno di folla davanti alla Sydney Opera House martedì. L’ultimo impegno è stata l’ispezione delle navi della marina militare nel porto di Sydney, in un evento noto come “fleet review”. Dopo l’Australia, i Reali britannici arrivano alle isole Samoa. Lapresse.it - Australia, bagno di folla per Carlo e Camilla davanti all’Opera House Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ReIII e la Reginahanno concluso la loro visita incon undialla Sydney Operamartedì. L’ultimo impegno è stata l’ispezione delle navi della marina militare nel porto di Sydney, in un evento noto come “fleet review”. Dopo l’, i Reali britannici arrivano alle isole Samoa.

