ATP Vienna 2024 Musetti domina il derby azzurro contro Sonego

Lorenzo Musetti domina il derby azzurro nel primo turno dell'ATP 500 di Vienna. Il tennista toscano ha sconfitto nettamente Lorenzo Sonego in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un'ora e tredici minuti di gioco. Una prestazione decisamente ottima per il nativo di Carrara, che affronterà il veterano francese Gael Monfils, che a sua volta ha vinto la sfida tutta transalpina con il connazionale Quentin Halys. Dall'altra parte sicuramente c'è delusione per Sonego, che continua nel suo momento negativo, sicuramente non il miglior biglietto da visita per le convocazioni in Coppa Davis. Davvero eccellente il rendimento al servizio da parte di Musetti, che ha ottenuto l'83% dei punti quando ha servito la prima e addirittura l'88% con la seconda. Il toscano non ha concesso palle break ad un Sonego, che, invece, ha dovuto affrontare ben nove palle break.

