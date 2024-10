Atalanta-Celtic Gasperini | I punti cominciano a pesare sarà una partita aperta

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Dopo due partite positive, alla terza giornata ia diventare pesanti: abbiamo l’opportunità di consolidare la classifica. Mi auguro che sia unapiacevole, di sicuro, tra due squadre che cercano di fare gol. Loro sono abituati a dominare il campionato, a giocare per vincere. Servirà una gara ottima”. Così Gian Pieronella conferenza stampa alla vigilia di, valida per la terza giornata di Champions League. Ilarriva dalla pesantissima sconfitta per 7-1 contro il Borussia Dortmund, matiene alta la guardia: “In Champions bisogna stare attenti, ci sono squadre top contro le quali se sbaglisubisci molti gol. Noi non faremo mai l’errore di prendere in considerazione una singolaandata male”. Poi, un punto sugli infortunati: “Vedremo dall’ultimo allenamento. Siamo in emergenza in difesa.