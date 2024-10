Gaeta.it - Assisi si apre a un futuro vibrante di cultura, natura e turismo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città di, famoso luogo di nascita di San Francesco, si sta rinnovando per affermarsi come una destinazione non solo religiosa, ma anchele,le e ludica. Gli eventi dell’estate 2024 hanno mostrato comestia puntando su esperienze outdoor e iniziative che attraggono visitatori da ogni dove, valorizzando al contempo il suo heritage artistico e spirituale. Un’estate di avventure all’aperto, situata nel Parco del Monte Subasio, ha visto una crescita importante nellegato alle attività all’aperto. Questa stagione estiva ha offerto ai visitatori l’opportunità di godere di una vasta gamma di sport, tra cui parapendio, rimarcato come uno dei punti di lancio più suggestivi d’Italia centrale, e percorsi in mountain bike.