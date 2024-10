Arrestata una giovane di Lenola per rapina e aggressione a un pensionato di 70 anni (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La cronaca di Lenola si tinge di tristezza a causa di un episodio violentemente criminoso che ha coinvolto una giovane di 25 anni. Nella notte del 13 giugno, la ragazza ha aggredito un pensionato settantenne all’interno della sua abitazione, portandogli via la pensione appena ritirata. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito di arrestare la giovane, che ora è detenuta a Rebibbia in attesa di ulteriori sviluppi legali. La dinamica dell’aggressione L’episodio si è rivelato particolarmente cruento. La 25enne ha forzato il portone d’ingresso dell’abitazione dell’anziano, un pensionato di 70 anni, infiltrandosi nella sua camera da letto. Qui ha aggredito l’uomo, colpendolo con pugni e schiaffi, infliggendogli lesioni fisiche significative. Durante l’aggressione, la giovane si è impossessata di circa 1. Gaeta.it - Arrestata una giovane di Lenola per rapina e aggressione a un pensionato di 70 anni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La cronaca disi tinge di tristezza a causa di un episodio violentemente criminoso che ha coinvolto unadi 25. Nella notte del 13 giugno, la ragazza ha aggredito unsettantenne all’interno della sua abitazione, portandogli via la pensione appena ritirata. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito di arrestare la, che ora è detenuta a Rebibbia in attesa di ulteriori sviluppi legali. La dinamica dell’L’episodio si è rivelato particolarmente cruento. La 25enne ha forzato il portone d’ingresso dell’abitazione dell’anziano, undi 70, infiltrandosi nella sua camera da letto. Qui ha aggredito l’uomo, colpendolo con pugni e schiaffi, infliggendogli lesioni fisiche significative. Durante l’, lasi è impossessata di circa 1.

