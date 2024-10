Arbitro Olandese per Roma-Dinamo Kiev: Ecco le Designazioni Uefa per la Terza Giornata di Europa League (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Uefa ha ufficializzato le Designazioni arbitrali per la Terza Giornata di Europa League, in programma giovedì 24 ottobre. La sfida tra AS Roma e Dinamo Kiev, che si svolgerà allo stadio Olimpico di Roma alle ore 18.45, sarà diretta dall’Arbitro Olandese Serdar Gözübüyük. Questa partita rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre di cercare punti per consolidare la loro posizione nel girone. Chi è Serdar Gözübüyük: Profilo dell’Arbitro Olandese Serdar Gözübüyük, arbitrando diverse competizioni internazionali e nazionali, è diventato un nome noto nel panorama calcistico europeo. Nato il 4 gennaio 1982 a Haarlem, Paesi Bassi, ha iniziato la sua carriera arbitrale nel 2005 e ha raggiunto l’apice della sua carriera nel 2013, quando è stato designato per dirigere partite di Eredivisie, il massimo campionato Olandese. Gaeta.it - Arbitro Olandese per Roma-Dinamo Kiev: Ecco le Designazioni Uefa per la Terza Giornata di Europa League Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laha ufficializzato learbitrali per ladi, in programma giovedì 24 ottobre. La sfida tra AS, che si svolgerà allo stadio Olimpico dialle ore 18.45, sarà diretta dall’Serdar Gözübüyük. Questa partita rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre di cercare punti per consolidare la loro posizione nel girone. Chi è Serdar Gözübüyük: Profilo dell’Serdar Gözübüyük, arbitrando diverse competizioni internazionali e nazionali, è diventato un nome noto nel panorama calcistico europeo. Nato il 4 gennaio 1982 a Haarlem, Paesi Bassi, ha iniziato la sua carriera arbitrale nel 2005 e ha raggiunto l’apice della sua carriera nel 2013, quando è stato designato per dirigere partite di Eredivisie, il massimo campionato

