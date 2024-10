Amadeus sul futuro sul Nove: “Devi capire se è il caso di continuare a quell’ora” (Di martedì 22 ottobre 2024) “Me lo aspettavo”. Amadeus va ribadendo che la fiacca partenza sul Nove con Chissà chi è l’aveva messa in conto. Il nuovo programma dell’access prime time continua a faticare e né la modifica d’orario (da un paio di settimane chiude a ridosso delle 22) né la doppia rilevazione del dato (dalla puntata di ieri, che ha registrato appena il 2.5% di share, è stato scorporato il primo quarto d’ora all’1.8%) hanno finora raddrizzato il tiro. “Ti aspettavi che sarebbe stato complicato?”, gli domanda Linus, che ha ospitato questa mattina il conduttore a DJ Chiama Italia. Sì, per forza Quando sei in un canale come questo, quindi più piccolo, di nicchia, per quanto ambizioso, è ovvio che poi questo lo Devi tenere in conto e Devi capire se è il caso di continuare a quell’ora, perché poi bisogna essere pragmatici, non è che ti Devi intestardire ha risposto Amadeus. Davidemaggio.it - Amadeus sul futuro sul Nove: “Devi capire se è il caso di continuare a quell’ora” Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Me lo aspettavo”.va ribadendo che la fiacca partenza sulcon Chissà chi è l’aveva messa in conto. Il nuovo programma dell’access prime time continua a faticare e né la modifica d’orario (da un paio di settimane chiude a ridosso delle 22) né la doppia rilevazione del dato (dalla puntata di ieri, che ha registrato appena il 2.5% di share, è stato scorporato il primo quarto d’ora all’1.8%) hanno finora raddrizzato il tiro. “Ti aspettavi che sarebbe stato complicato?”, gli domanda Linus, che ha ospitato questa mattina il conduttore a DJ Chiama Italia. Sì, per forza Quando sei in un canale come questo, quindi più piccolo, di nicchia, per quanto ambizioso, è ovvio che poi questo lotenere in conto ese è ildi, perché poi bisogna essere pragmatici, non è che tiintestardire ha risposto

