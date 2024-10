Amadeus su Chissà chi è: “Devi capire se è il caso di continuare a quell’ora” (Di martedì 22 ottobre 2024) “Me lo aspettavo”. Amadeus va ribadendo che la fiacca partenza sul Nove con Chissà chi è l’aveva messa in conto. Il nuovo programma dell’access prime time continua a faticare e né la modifica d’orario (da un paio di settimane chiude a ridosso delle 22) né la doppia rilevazione del dato (dalla puntata di ieri, che ha registrato appena il 2.5% di share, è stato scorporato il primo quarto d’ora all’1.8%) hanno finora raddrizzato il tiro. “Ti aspettavi che sarebbe stato complicato?”, gli domanda Linus, che ha ospitato questa mattina il conduttore a DJ Chiama Italia. Sì, per forza Quando sei in un canale come questo, quindi più piccolo, di nicchia, per quanto ambizioso, è ovvio che poi questo lo Devi tenere in conto e Devi capire se è il caso di continuare a quell’ora, perché poi bisogna essere pragmatici, non è che ti Devi intestardire ha risposto Amadeus. Davidemaggio.it - Amadeus su Chissà chi è: “Devi capire se è il caso di continuare a quell’ora” Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Me lo aspettavo”.va ribadendo che la fiacca partenza sul Nove conchi è l’aveva messa in conto. Il nuovo programma dell’access prime time continua a faticare e né la modifica d’orario (da un paio di settimane chiude a ridosso delle 22) né la doppia rilevazione del dato (dalla puntata di ieri, che ha registrato appena il 2.5% di share, è stato scorporato il primo quarto d’ora all’1.8%) hanno finora raddrizzato il tiro. “Ti aspettavi che sarebbe stato complicato?”, gli domanda Linus, che ha ospitato questa mattina il conduttore a DJ Chiama Italia. Sì, per forza Quando sei in un canale come questo, quindi più piccolo, di nicchia, per quanto ambizioso, è ovvio che poi questo lotenere in conto ese è ildi, perché poi bisogna essere pragmatici, non è che tiintestardire ha risposto

Mister Movie | Nuova strategia di Amadeus - ecco come cambia il suo Chissà chi è - Un altro cambiamento strategico riguarda l’orario d’inizio del programma, che è stato spostato di quindici minuti in avanti, una mossa rischiosa che ha suscitato qualche ironia. Ma quali sono questi cambiamenti? Le modifiche al format di Chissà chi è Per migliorare le performance del programma e attirare un maggior numero di spettatori, la produzione ha optato per alcuni accorgimenti. (Mistermovie.it)

Amadeus parla delle critiche ricevute per gli ascolti di Chissà chi è : “Se dicessi che non ci ho sofferto per niente sarei bugiardo” - Il nuovo programma di Amadeus, Chissà chi è, in onda sul Nove, ha affrontato difficoltà negli ascolti. 5. Durante la diretta radio, ha parlato del suo legame con il Festival, le difficoltà affrontate con il passaggio alla nuova rete e ha risposto alle critiche sugli ascolti del suo nuovo programma Chissà chi è. (Isaechia.it)

Ma Amadeus crede davvero a ciò che dice? Ecco come ha parlato del flop di “Chissà chi è” - Amadeus parla di Chissà chi è: «Non sono il pifferaio magico» Ospite di RTL 102. Io ho un obiettivo e io devo andare dritto verso quell’obiettivo. Ovviamente non ha alcun senso fare un paragone con la Rai, perché è una tv generalista e gli ascolti sono inevitabilmente più alti, ma Stefano De Martini con Affari Tuoi raggiunge ogni sera il 25% di share. (Donnapop.it)