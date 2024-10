Al via a Pescara il G7 su sicurezza alimentare e salute globale (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Prende il via oggi a Pescara la riunione dei Ministri dello Sviluppo del G7 presieduta da Antonio Tajani. "Siamo pronti a dare avvio alla terza riunione ministeriale G7 di competenza del Ministero degli Affari Esteri" ha dichiarato il ministro degli Esteri, che ha evidenziato che "la cooperazione allo sviluppo costituisce uno strumento straordinario di pace, crescita e stabilità: temi che abbiamo posto al centro della Presidenza italiana del G7". "Si tratterà di tre intense e articolate giornate di lavori, che consentiranno di confrontarci sulle sfide globali con i nostri partner del G7, vari Paesi ospiti, il settore privato e le organizzazioni internazionali" ha aggiunto Tajani. Agi.it - Al via a Pescara il G7 su sicurezza alimentare e salute globale Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Prende il via oggi ala riunione dei Ministri dello Sviluppo del G7 presieduta da Antonio Tajani. "Siamo pronti a dare avvio alla terza riunione ministeriale G7 di competenza del Ministero degli Affari Esteri" ha dichiarato il ministro degli Esteri, che ha evidenziato che "la cooperazione allo sviluppo costituisce uno strumento straordinario di pace, crescita e stabilità: temi che abbiamo posto al centro della Presidenza italiana del G7". "Si tratterà di tre intense e articolate giornate di lavori, che consentiranno di confrontarci sulle sfide globali con i nostri partner del G7, vari Paesi ospiti, il settore privato e le organizzazioni internazionali" ha aggiunto Tajani.

Pescara prepara la riunione dei Ministri del G7 : sicurezza - cultura e controversie locali - I cittadini e i vari operatori del settore culturale auspicano che la possibilità di essere designata come Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea si traduca in misure effettive per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale. Tra queste spiccano l’AURUM, una storica sede di incontri e manifestazioni, e l’Archivio di Stato, che dipende dal Ministero della Cultura e ospita una ... (Gaeta.it)

Pescara ospita la terza riunione ministeriale del G7 : focus su sviluppo e cooperazione internazionale - Facebook WhatsApp Twitter A partire da oggi, Pescara diventa il palcoscenico della terza riunione ministeriale del G7, un’importante occasione di confronto internazionale che proseguirà fino al 24 ottobre. Le linee guida della riunione ministeriale L’agenda della riunione ministeriale si articola su tre direttrici principali: la sicurezza alimentare e i sistemi agroalimentari sostenibili; ... (Gaeta.it)

Pescara si prepara a ospitare il G7 : misure di sicurezza straordinarie per la riunione dei ministri - Durante questo periodo, le forze dell’ordine effettueranno controlli sugli accessi pedonali, mentre gli automobilisti residenti con garage o posti auto privati potranno comunque transitare. Queste zone rappresentano non solo la sicurezza dei delegati, ma anche il volto di Pescara e la sua capacità di ospitare eventi di rilevanza internazionale. (Gaeta.it)