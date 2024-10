Sport.quotidiano.net - Vtb frenata da errori ed emozioni. Il debutto in casa diventa amaro

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Fcredil Bologna 1 Pieralisi Jesi 3 (24-26; 25-23, 17-25, 22-25) FCREDIL BOLOGNA: Taiani 9, Fucka 7, Pulliero 6, Frangipane 14, Saccani 5, Tellaroli 4, Laporta (L1); Malossi, De Paoli 3, Bongiovanni 6, Cavicchi. Non entrate: Neriotti, Melega (L2). All. Ghiselli. PIERALISI JESI: Paolucci 4, Peretti 8, Castellucci 13, Canuti 14, Milletti 8, Moretto 13, Cecconi (L1); Quarchioni 3. Non entrate: Girini (L2), Marcelletti, Papagno, Damore, Andreoli. All. Sabbatini. Arbitri: Iovinella e Gardellin. Passata con una prova di forza a Padova, la Fcredil Bologna incassa il primo ko stagionale elingo, al secondo esame da grande. Che fosse un inizio di campionato tosto era scritto: e ora è certo pure che Jesi è squadra che ambisce alle primissime posizioni, grazie al blitz del PalaLirone.