Virginia Bocelli: nuova stella o "nepo baby"? (Di lunedì 21 ottobre 2024) Life&People.it Negli ultimi anni, una nuova generazione di figli d'arte è nata sotto i riflettori, sollevando un quesito sempre più diffuso: sono nuove talentuose star emergenti o semplicemente "nepo babies"? Nient'altro che i cosiddetti "raccomandati", quella insopportabile categoria che noi italiani conosciamo meglio di tutti. Virginia Bocelli nata il 21 marzo 2012, terzogenita del tenore, Andrea Bocelli e Veronica Berti, seconda moglie del cantante, nonostante la giovane età, ha già fatto parlare molto di sé. Cresciuta in un contesto familiare decisamente esposto grazie al successo mondiale del padre, la sua ascesa mediatica è inevitabile. La musica è la sua passione: a soli tre anni ha iniziato a suonare il pianoforte, dimostrando un talento e una maturità artistica notevoli.

Virginia Bocelli : nuova stella o “nepo baby”? - Dal 14 al 16 ottobre , sarà infatti nelle sale con il film Francesca Cabrini, diretto da Alejandro Monteverde, pellicola che racconta la vita della famosa missionaria cattolica e del suo operato negli Stati Uniti. Un outfit fresco, audace e colmo di personalità. La parentesi cinematografica Dopo aver incantato il pubblico con la sua voce, Virginia ha iniziato a farsi notare anche come attrice. (Lifeandpeople.it)

Party Time al Virginian. Ecco la nuova stagione - Marco Gobetti con il suo "teatro di riciclo" evoca le centotrenta repliche de "Il nome della rosa", lo spettacolo cui prese parte nella stagione 2017/18. Un vortice in cui memoria, appartenenza, sangue si mescolano a guerra, deportazioni, tradimenti, fughe e vendette. La cuoca Primavera va in scena domenica 3 novembre alle 17 con Chiara Cervati e Alice Natale. (Lanazione.it)

“Party time”. Su il sipario al Virginian. Parte la nuova stagione teatrale - È tempo di fare festa al Teatro Virginian, piccolo gioiello nel cuore della città di Arezzo, via de’ Redi n. 12, in vista dell’avvio della nuova Stagione Teatrale, intitolata per l’appunto “Party time”. La compagnia La Filostoccola, che cura e gestisce il Teatro Virginian da oltre undici anni... (Arezzonotizie.it)