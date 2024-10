Dailymilan.it - Verso Milan-Club Bruges, Paulo Fonseca può contare su Matteo Gabbia? Le condizioni

(Di lunedì 21 ottobre 2024), per la sfida con ilpotràsulla disponibilità diGabbia? Le ultime sulle sue condizioni Diversi dubbi di formazione perin vista della sfida di martedì sera a San Siro contro il. La notizie che, però, fa sorridere il tecnico portoghese riguarda le condizioni diGabbia. Il centrale era stato costretto a saltare la gara casalinga contro l’Udinese per un affaticamento muscolare e per una botta al polpaccio. La Gazzetta dello Sport riporta che le condizioni del difensore centrale sono migliorate e si vala sua convocazione per la sfida europea. Gabbia, comunque, non partirà sicuramente dal primo minuto contro la squadra belga. La buona notizia, però, è che l’ex Villareal ha recuperato dal problema fisico accusato e potrà essere regolarmente disponibile per i prossimi impegni.