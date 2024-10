Verona battuto 3-0, il Monza festeggia la prima vittoria (Di lunedì 21 ottobre 2024) Verona-Monza 0-3 RETI : 9'pt e 29'st Mota, 34'st Bianco. HELLAS Verona (4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 5, Magnani 5, Ghilardi 6, Bradaric 5 (32'st Faraoni 4.5); Duda 5.5 (16'st Serdar 5.5), Belahyane 6; Lazovic 5.5 (24'st Livramento 5.5), Tengstedt 5.5, Suslov 5.5 (17 st Kastanos 6); Mosquera 5 (17'st Sarr 5.5). In panchina: Berardi, Perilli, Corradi, Okou, Coppola, Daniliuc, Silva, Sishuba, Alidou, Feedpress.me - Verona battuto 3-0, il Monza festeggia la prima vittoria Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 21 ottobre 2024)0-3 RETI : 9'pt e 29'st Mota, 34'st Bianco. HELLAS(4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 5, Magnani 5, Ghilardi 6, Bradaric 5 (32'st Faraoni 4.5); Duda 5.5 (16'st Serdar 5.5), Belahyane 6; Lazovic 5.5 (24'st Livramento 5.5), Tengstedt 5.5, Suslov 5.5 (17 st Kastanos 6); Mosquera 5 (17'st Sarr 5.5). In panchina: Berardi, Perilli, Corradi, Okou, Coppola, Daniliuc, Silva, Sishuba, Alidou,

Prima vittoria del Monza - Verona al tappeto per 3-0 - Nel match che chiude l'ottava giornata di Serie A, il mattatore della serata è Dany Mota, autore di una doppietta: il terzo gol porta la firma di Bianco. L'approccio migliore alla gara ce l'ha, dunque, il Monza che passa in vantaggio già dopo nove minuti, grazie alla terza rete stagionale di Dany Mota. (Iltempo.it)

Le notizie del 21 ottobre : Juve - decisione presa su Conceicao. Monza corsaro a Verona - twitter. 08:31 21 Ottobre Milan, le ultime su Gabbia e Abraham Vigilia Champions per il Milan atteso domani sera dalla sfida al Bruges. (Calciomercato.it)

Calcio - il Monza espugna Verona 3-0 - primo squillo per Nesta - (askanews) – Prima vittoria in campionato per il Monza di Alessandro Nesta, che espugna il Bentegodi di Verona con un netto 3-0. I biancorossi partono forte e al 9? sbloccano il risultato con un gran gol di Mota. it. Al 74? della ripresa, nel miglior momento dei padroni di casa, arriva la doppietta dell’attaccante portoghese. (Ildenaro.it)