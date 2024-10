Verde: in Campidoglio l’ultimo appuntamento del secondo ciclo di incontri sull’alfabetizzazione ecologica organizzato da Azione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Mettere a dimora un albero senza aver fatto prima le giuste considerazioni sulle caratteristiche della specie alla quale appartiene equivale ad esporsi all’eventualità di una scelta sbagliata che finirà per pagare chi abita in quell’area urbana. Infatti, senza un volume di suolo disponibile sufficiente a garantire un adeguato rifornimento di acqua e nutrienti alla pianta, oltre che ad assicurarne l’ancoraggio, si rischia che essa costituisca un potenziale pericolo per i futuri fruitori dell’area. Ma non è tutto: quando le infrastrutture sotterranee, quali ad esempio le tubazioni dell’acqua e i sottoservizi, non sono adeguatamente isolate, le radici possono penetrare all’interno di queste causando danni economici, a volte anche di entità rilevante, a manufatti superficiali e alle pavimentazioni stradali. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Mettere a dimora un albero senza aver fatto prima le giuste considerazioni sulle caratteristiche della specie alla quale appartiene equivale ad esporsi all’eventualità di una scelta sbagliata che finirà per pagare chi abita in quell’area urbana. Infatti, senza un volume di suolo disponibile sufficiente a garantire un adeguato rifornimento di acqua e nutrienti alla pianta, oltre che ad assicurarne l’ancoraggio, si rischia che essa costituisca un potenziale pericolo per i futuri fruitori dell’area. Ma non è tutto: quando le infrastrutture sotterranee, quali ad esempio le tubazioni dell’acqua e i sottoservizi, non sono adeguatamente isolate, le radici possono penetrare all’interno di queste causando danni economici, a volte anche di entità rilevante, a manufatti superficiali e alle pavimentazioni stradali.

