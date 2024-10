“Uomini e Donne”, l’insolita richiesta di Tina: Maria basita (Di lunedì 21 ottobre 2024) News. La puntata di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, di Uomini e Donne è iniziata in maniera insolita. Maria De Filippi è entrata in studio e come sempre ha salutato il pubblico a casa e i presenti. La conduttrice però è stata subito interrotta da Tina Cipollari, che ha spiegato di avere una cosa importante da dire. Dopo le parole dell’opinionista, Maria De Filippi è rimasta senza parole. Tvzap.it - “Uomini e Donne”, l’insolita richiesta di Tina: Maria basita Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) News. La puntata di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, diè iniziata in maniera insolita.De Filippi è entrata in studio e come sempre ha salutato il pubblico a casa e i presenti. La conduttrice però è stata subito interrotta daCipollari, che ha spiegato di avere una cosa importante da dire. Dopo le parole dell’opinionista,De Filippi è rimasta senza parole.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - Maria De Filippi prende provvedimenti : cosa ha censurato su Mario e Morena - Uomini e Donne, censurato Mario Cusitore: cosa è accaduto con Morena Farfante Durante la registrazione della puntata, Mario Cusitore ha raccontato in dettaglio un episodio avvenuto tra lui e Morena Farfante fuori da una discoteca. Uomini e Donne, chi è il tronista Michele Longobardi Biografia di Michele ... (Anticipazionitv.it)

Uomini e donne : Maria de Filippi censura lo 'Smartgate' - Michele dice no ad Amal - Trono Over Mario e Morena avevano rivelato di aver avuto un momento di intimità all'interno della Smart dell'ex corteggiatore di Ida Platano. Questa rivelazione aveva scatenato il caos in studio, ma …. Lui aveva inoltre svelato un dettaglio piccante: la dama si era dimenticata le mutandine nella macchina. (Movieplayer.it)

"Maria - allora sostituiscimi" : Uomini e Donne - Tina Cipollari-choc con la De Filippi - In questo contesto, anche Margherita ha avuto una reazione istintiva, condividendo il disappunto di Morena. La puntata di Uomini e Donne sembra non regalare le emozioni attese dal pubblico, ad eccezione del caso che coinvolge Valerio e Gemma. La Cipollari ha poi attaccato Morena, dicendole di non fare "la splendida", alludendo al fatto che se davvero fosse stata trasparente, non avrebbe chiesto ... (Liberoquotidiano.it)