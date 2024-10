Una sontuosa BC Servizi Arezzo vince al Palasport Estra contro la Virtus Siena (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Grande vittoria della BC Servizi Arezzo che rende amaro il ritorno di coach Evangelisti al Palasport Estra Mario D'Agata, gli amaranto sfoderano una prestazione ai limiti della perfezione battendo nettamente la Stosa Virtus Siena. Il quintetto di coach Fioravanti parte con l'acceleratore a tutta con un parziale di 11-2 che indirizza subito la partita a proprio favore, la Virtus prova a coinvolgere Gianoli nei propri giochi offensivi ma non riesce a limitare più di tanto le iniziative delal SBA. Nonostante qualche problema nei falli personali con Lemmi e Prenga fuori, il ritmo della BC Servizi non cala ed il vantaggio alla prima sirena è di 23-11 per Arezzo. Lanazione.it - Una sontuosa BC Servizi Arezzo vince al Palasport Estra contro la Virtus Siena Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Grande vittoria della BCche rende amaro il ritorno di coach Evangelisti alMario D'Agata, gli amaranto sfoderano una prestazione ai limiti della perfezione battendo nettamente la Stosa. Il quintetto di coach Fioravanti parte con l'acceleratore a tutta con un parziale di 11-2 che indirizza subito la partita a proprio favore, laprova a coinvolgere Gianoli nei propri giochi offensivi ma non riesce a limitare più di tanto le iniziative delal SBA. Nonostante qualche problema nei falli personali con Lemmi e Prenga fuori, il ritmo della BCnon cala ed il vantaggio alla prima sirena è di 23-11 per

BC Servizi Arezzo domina la Virtus Siena : vittoria schiacciante al Palasport Estra - Nella ripresa, la musica non è cambiata: Toia ha orchestrato al meglio le azioni offensive, innescando i compagni, con Buzzone tra i principali protagonisti. . All. Evangelisti Ass. La Virtus ha tentato una timida rimonta, guidata da Zocca e Dal Maso, ma una schiacciata in contropiede di Iannicelli ha sigillato il meritato trionfo amaranto, che termina con un netto 91-67. (Lortica.it)

BC Servizi Arezzo - grande impresa al Palasport Estra contro la capolista Costone - Colpo della BC Servizi Scuola Basket Arezzo che vince il posticipo della quarta giornata di andata del campionato di serie B contro la capolista Costone Siena. Una partita intensa, vibrante, che nel secondo quarto ha visto la formazione ospite condurre con autorità prima di subire la rimonta... (Arezzonotizie.it)

Impresa della BC Servizi Arezzo : battuta la capolista Costone Siena in un finale al cardiopalma - Al ritorno in campo, la BC Servizi ha cambiato ritmo, pareggiando i conti sul 63-63 alla fine del terzo quarto. Prossima sfida per Arezzo sarà contro la Stosa Virtus Siena, guidata dall’ex coach amaranto Marco Evangelisti. Dopo un avvio difficile, in cui la squadra ospite ha dominato il secondo quarto, la formazione aretina è riuscita a rimontare grazie a una grande prestazione difensiva e a un ... (Lortica.it)