Ultime Notizie Roma del 21-10-2024 ore 16:10 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno è scoppiato il caos migranti in Albania oggi Consiglio dei Ministri per porre rimedio con un decreto legge la situazione venutasi a creare nel centro ho messo in piedi dall’accordo tra la prende la meloni è l’omologo Edi Rama rendere più teso il clima la giustizia con L’opposizione una mail di un giudice di magistratura democratica i suoi colleghi in cui definisce la premier pericolosa tu la vicenda narrata dalla decisione del tribunale di Roma non di non convalidare il trattenimento Dei migranti all’interno del Re in Albania intervenne implicitamente il presidente Mattarella invitando al dialogo tra le istituzioni l’allarme del capo dello Stato vi sono dei momenti nella vita di ogni istituzione in cui non è possibile limitarsi ad amare la propria visione delle cose approfondendo solchi e contrapposizioni ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 21-10-2024 ore 16:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno è scoppiato il caos migranti in Albania oggi Consiglio dei Ministri per porre rimedio con un decreto legge la situazione venutasi a creare nel centro ho messo in piedi dall’accordo tra la prende la meloni è l’omologo Edi Rama rendere più teso il clima la giustizia con L’opposizione una mail di un giudice di magistratura democratica i suoi colleghi in cui definisce la premier pericolosa tu la vicenda narrata dalla decisione del tribunale dinon di non convalidare il trattenimento Dei migranti all’interno del Re in Albania intervenne implicitamente il presidente Mattarella invitando al dialogo tra le istituzioni l’allarme del capo dello Stato vi sono dei momenti nella vita di ogni istituzione in cui non è possibile limitarsi ad amare la propria visione delle cose approfondendo solchi e contrapposizioni ...

Ultime Notizie Roma del 21-10-2024 ore 15 : 10 - romadailynews radiogiornale lunedì 21 ottobre Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Giulia consegnato gli Stati Uniti un documento per una soluzione diplomatica per la fine della guerra con il viola lo riporta Axios citando funzionari statunitensi e israeliani Israele ha chiesto che la IDF sia consentito di garantire un apporto attiva per assicurarsi che volano Un Siria armi ... (Romadailynews.it)

Ultime Notizie Roma del 21-10-2024 ore 14 : 10 - 000 in meno rispetto al 2022 registrando un calo del 3 4% per ogni 1000 residente in Italia sono nati poco più di 6 bambini lo scorso anno il calo delle nascite emerge dai dati dell’istat sulla natalità e fecondità della popolazione residente prosegue anche nel 2024 in base ai dati provvisori a gennaio luglio le nascite sono 4600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023 alcuni magistrati ... (Romadailynews.it)

Infortunio di Calhanoglu : Le Ultime Notizie e le Prossime Sfide per l’Inter - In aggiunta, l’Inter dovrà affrontare un ulteriore impegno di alta intensità contro la Juventus, che rende ancora più urgente la necessità di un recupero rapido per Calhanoglu. Questo esame è stato effettuato dopo la sua sostituzione avvenuta al 12° minuto della partita contro la Roma, vinta dai nerazzurri con un punteggio di 1-0, grazie a un gol decisivo di Lautaro Martinez. (Terzotemponapoli.com)