Ubriaco al volante, tampona l’auto dei carabinieri che stanno multando un altro guidatore alticcio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mantova, 21 ottobre 2024 – A raccontarla sembra una barzelletta. Invece è proprio accaduto domenica mattina quando, durante un pattugliamento alle prime ore dell’alba, i carabinieri della Stazione di Castel Goffredo, notano un veicolo zigzagare sulla Sp 8, arteria che conduce dal centro abitato di Castel Goffredo a quello di Casaloldo. A quel punto i militari decidono per un controllo e constatano che il conducente dell’Opel Corsa, un 52nne residente in provincia, manifesta tutti i sintomi di chi conduce sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Sottoposto il guidatore alla prova dell’etilometro, risulta positivo con un tasso alcolemico pari a 1,33 g/l. Mentre si sta ultimando il verbale sopraggiunge una Ford Focus condotta da un 19nne di Castel Goffredo, che tampona l’auto carabinieri che era parcheggiata ai margini della Provinciale 8 e con tanto di lampeggianti accesi. Ilgiorno.it - Ubriaco al volante, tampona l’auto dei carabinieri che stanno multando un altro guidatore alticcio Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mantova, 21 ottobre 2024 – A raccontarla sembra una barzelletta. Invece è proprio accaduto domenica mattina quando, durante un pattugliamento alle prime ore dell’alba, idella Stazione di Castel Goffredo, notano un veicolo zigzagare sulla Sp 8, arteria che conduce dal centro abitato di Castel Goffredo a quello di Casaloldo. A quel punto i militari decidono per un controllo e constatano che il conducente dell’Opel Corsa, un 52nne residente in provincia, manifesta tutti i sintomi di chi conduce sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Sottoposto ilalla prova dell’etilometro, risulta positivo con un tasso alcolemico pari a 1,33 g/l. Mentre si sta ultimando il verbale sopraggiunge una Ford Focus condotta da un 19nne di Castel Goffredo, cheche era parcheggiata ai margini della Provinciale 8 e con tanto di lampeggianti accesi.

