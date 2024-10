Anteprima24.it - Tumore del marinaio, al ‘Pascale’ via all’arruolamento per il vaccino: il medico sannita Ascierto nutre grandi speranze

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Istituto tumori Irccs Pascale di Napoli è il primo centro in Italia a dare il viadela mRna per la cura del carcinoma della pelle a cellule squamose, il “del”. Uno dei tumori della pelle più diffusi, colpisce chi si è esposto troppo al sole senza accurata prevenzione – come marinai, braccianti, muratori – e che, se individuato in stadio avanzato, è molto difficile da trattare. Nel 5% dei casi porta alla morte.