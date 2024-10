Tajani a Gerusalemme e Ramallah per incontrare Netanyahu, Katz e Mustafa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani è in missione in Israele e Palestina per incontrare il Primo Ministro israeliano Bejamin Netanyahu, il Ministro degli Esteri Katz e il Primo Ministro palestinese Mustafa. Durante i colloqui Tajani ribadirà l’impegno dell’Italia per la pace, chiedendo un immediato cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, alla luce della recente scomparsa del leader di Hamas che potrebbe influenzare i negoziati su Gaza. Alle istituzioni israeliane Tajani chiederà di facilitare immediatamente un maggiore afflusso di beni alimentari e sanitari a Gaza attraverso i valichi di frontiera. Sottolineerà inoltre il sostegno italiano alla soluzione “Due popoli – due Stati”, da sempre obiettivo prioritario del Governo in Medio Oriente. Strumentipolitici.it - Tajani a Gerusalemme e Ramallah per incontrare Netanyahu, Katz e Mustafa Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonioè in missione in Israele e Palestina peril Primo Ministro israeliano Bejamin, il Ministro degli Esterie il Primo Ministro palestinese. Durante i colloquiribadirà l’impegno dell’Italia per la pace, chiedendo un immediato cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, alla luce della recente scomparsa del leader di Hamas che potrebbe influenzare i negoziati su Gaza. Alle istituzioni israelianechiederà di facilitare immediatamente un maggiore afflusso di beni alimentari e sanitari a Gaza attraverso i valichi di frontiera. Sottolineerà inoltre il sostegno italiano alla soluzione “Due popoli – due Stati”, da sempre obiettivo prioritario del Governo in Medio Oriente.

