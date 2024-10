Ilgiorno.it - SuperEnalotto, centrato un ‘5’ a Milano: vinti 63.500 euro

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Si nasconde ancora il ‘6’ al, ma per qualcuno è stata comunque festa nell’estrazione di sabato 19 ottobre. Il giocatore fortunato ha infattiun punto 5 da 63.526,15. La giocata vincente è stata realizzata apresso il punto di vendita Sisal Bar Tabacchi MV di Zhu Weikai situato in via Federico De Roberto, 15. La combinazione vincente è stata: 14 – 67 – 73 – 86 – 89 – 90 – J 8 – SS 77. Il concorsoSuperStar di sabato 19 ottobre ha assegnato ben 385.294 vincite.