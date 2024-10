Stella azzurra poco brillante, e arriva la prima sconfitta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Primo stop per la Wecom-Ortoetruria che interrompe la sua striscia positiva di quattro vittorie consecutive uscendo sconfitta dal Palamalè contro la Stella Ebk.Una partita meno brillante del solito quella disputata dagli uomini di Umberto Fanciullo, che sono stati fermati da un'avversaria che Viterbotoday.it - Stella azzurra poco brillante, e arriva la prima sconfitta Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Primo stop per la Wecom-Ortoetruria che interrompe la sua striscia positiva di quattro vittorie consecutive uscendodal Palamalè contro laEbk.Una partita menodel solito quella disputata dagli uomini di Umberto Fanciullo, che sono stati fermati da un'avversaria che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Funerali di Camilla investita mentre andava in chiesa : “La stella più brillante avrà il tuo sorriso” - Lutto cittadino a Palestrina e una folla commossa per i funerali di Camilla Cecconi, la 21enne investita e uccisa domenica mentre andava in chiesa.Continua a leggere . (Fanpage.it)