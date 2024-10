Spray urticante al peperoncino spruzzato in una scuola di Modena, scattano le emergenze (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di intossicazione si è verificato questa mattina all’istituto Jacopo Barozzi di Modena, dove ignoti hanno spruzzato Spray urticante al peperoncino nei bagni della scuola. La sostanza, che ha rapidamente raggiunto i corridoi, ha causato il malessere di diversi studenti, costringendo all’intervento delle ambulanze del 118 e delle pattuglie della polizia. L’incidente ha sollevato preoccupazioni tra genitori e personale scolastico riguardo alla sicurezza all’interno dei luoghi educativi. La dinamica dell’accaduto Secondo quanto riportato, l’episodio si è svolto nelle prime ore del mattino all’interno dell’istituto Jacopo Barozzi, noto per la sua offerta formativa e per l’istruzione di qualità. Gaeta.it - Spray urticante al peperoncino spruzzato in una scuola di Modena, scattano le emergenze Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di intossicazione si è verificato questa mattina all’istituto Jacopo Barozzi di, dove ignoti hannoalnei bagni della. La sostanza, che ha rapidamente raggiunto i corridoi, ha causato il malessere di diversi studenti, costringendo all’intervento delle ambulanze del 118 e delle pattuglie della polizia. L’incidente ha sollevato preoccupazioni tra genitori e personale scolastico riguardo alla sicurezza all’interno dei luoghi educativi. La dinamica dell’accaduto Secondo quanto riportato, l’episodio si è svolto nelle prime ore del mattino all’interno dell’istituto Jacopo Barozzi, noto per la sua offerta formativa e per l’istruzione di qualità.

