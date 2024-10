Serie D: scontri tra ultras Livorno e Polizia di Siena, sei agenti feriti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Violenti disordini a Siena tra alcuni tifosi del Livorno in trasferta e gli agenti della Polizia locale. Dopo la partita vinta dagli amaranto per 1-2 in un derby molto acceso contro i bianconeri in Serie D, gli ultras ospiti hanno cercato di entare a contatto con quelli di casa ed è intervenuta la squadra mobile della Questura senese, ma sono stati lanciati oggetti, tra cui alcune transenne, all’indirizzo degli agenti, tanto che sei di loro sono rimasti lievemente feriti. In corso indagini sull’accaduto. Serie D: scontri tra ultras Livorno e Polizia di Siena, sei agenti feriti SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Violenti disordini atra alcuni tifosi delin trasferta e glidellalocale. Dopo la partita vinta dagli amaranto per 1-2 in un derby molto acceso contro i bianconeri inD, gliospiti hanno cercato di entare a contatto con quelli di casa ed è intervenuta la squadra mobile della Questura senese, ma sono stati lanciati oggetti, tra cui alcune transenne, all’indirizzo degli, tanto che sei di loro sono rimasti lievemente. In corso indagini sull’accaduto.D:tradi, seiSportFace.

