Terzotemponapoli.com - Scozzafava: “Conte con l’Inter non toglieva mai Lukaku”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Monica, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole.: “Pagherei per sapere cosa abbia detto il mister alla squadra tra il primo e il secondo tempo” Così la giornalista: “Gran parte dei meriti di questa vittoria ad Empoli sono di. L’approccio è stato disastroso, poi pagherei per sapere cosa abbia detto il mister alla squadra tra il primo e il secondo tempo. Connonmai, ieri invece ha cambiato la partita inserendo Olivera e Simeone. L’atteggiamento tattico è cambiato ed il Napoli ha portato a casa una vittoria con un solo tiro in porta e questo è un merito, non un demerito. Non celebriamo la bellezza del gioco del Napoli, siamo qui a ricostruire e fino ad oggi ha ragioneperchè oggi il Napoli è primo in classifica.