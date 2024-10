Ascoltitv.it - Riparte il GialappaShow: cast e quante puntate sono. E il Signor Carlo?

(Di lunedì 21 ottobre 2024)questa sera – siamo alla quarta serie di– il, con Marco Santin, Giorgio Gherarducci e in studio Michele Foresta, ormai il nuovo “terzo” della Gialappa’s Band. Nel primo appuntamento, la conduzione femminile sarà affidata a Laura Pausini, e ci sarà la partecipazione degli Elio e le Storie Tese.: e il? Come abbiamo scritto in passato, ormai ilTaranto – è ufficialmente in pensione da un anno. In un’intervista, Santin e Gherarducci hanno detto che vive come “un asceta”, che recentemente è stato presente in studio, guarda tutte leed è il primo a mandare un messaggio. Però Santin ha parlato di “qualcosa da fargli fare”.