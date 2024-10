Rimini, cento richieste di aiuto. Case e strade allagate: Bellaria la più colpita (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bellaria (Rimini), 21 ottobre 2024 – Scantinati, garage, piani interrati finiti sott'acqua. Un centinaio gli interventi che hanno visto impegnati, tra sabato e ieri, i vigili del fuoco e la Protezione Civile, al lavoro con idrovore e pompe per il drenaggio e per liberare le abitazioni sommerse. Bellaria è stata la zona più colpita dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Emilia Romagna nell'ultimo fine settimana. Tre famiglie hanno dovuto lasciare temporaneamente la loro abitazione a causa di un guasto agli impianti elettrici. Tra la mattina e il primo pomeriggio di sabato, nel Bellariese sono caduti ben 160 millimetri di pioggia, meno a Rimini e nel resto della provincia, dove però non sono mancati interventi dei vigili del fuoco, per lo più per alberi crollati e allagamenti. Ilrestodelcarlino.it - Rimini, cento richieste di aiuto. Case e strade allagate: Bellaria la più colpita Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)), 21 ottobre 2024 – Scantinati, garage, piani interrati finiti sott'acqua. Un centinaio gli interventi che hanno visto impegnati, tra sabato e ieri, i vigili del fuoco e la Protezione Civile, al lavoro con idrovore e pompe per il drenaggio e per liberare le abitazioni sommerse.è stata la zona piùdall'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Emilia Romagna nell'ultimo fine settimana. Tre famiglie hanno dovuto lasciare temporaneamente la loro abitazione a causa di un guasto agli impianti elettrici. Tra la mattina e il primo pomeriggio di sabato, nel Bellariese sono caduti ben 160 millimetri di pioggia, meno ae nel resto della provincia, dove però non sono mancati interventi dei vigili del fuoco, per lo più per alberi crollati e allagamenti.

