Ilrestodelcarlino.it - Rider sulle strade diventate fiumi. Il web si indigna: sfruttamento

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A decine hanno continuato a lavorare, percorrendogià. Chi in scooter, chi in bicicletta,delle piattaforme di delivery avvistati e filmati – inavvertitamente da chi tentava di documentare le inondazioni –, sollevandozione in parte del web. La situazione critica e sempre più grave in alcuni quadranti della città deve essere sfuggita al buon senso di chi ha preferito ordinare cibo a domicilio mentre mezza città affogava, ignorando – si spera – cosa stesse accadendo in strada. Ma la situazione di pericolo in cui hanno continuato a operare i fattorini ha messo in luce, ancora una volta, i limiti di un sistema del lavoro a provvigione che fatica a fermarsi, anche di fronte a un’alluvione.