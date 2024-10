Re Carlo III contestato in Australia: “Sei un genocida”. Il video che ha sconvolto il Parlamento (Di lunedì 21 ottobre 2024) Re Carlo III contestato alla cerimonia in Parlamento da una senatrice: “Sei un genocida”. La donna portata via dalla sicurezza, il video. È stata una protesta plateale quella andata in scena nel Parlamento di Canberra, quando la senatrice aborigena Lidia Thorpe ha inveito contro re Carlo III nel bel mezzo di una cerimonia istituzionale. Lidia Thorpe, la senatrice che contesta Carlo III in Australia, cosa e? successo (Ansa Foto) – notizie.com“Non sei il mio re” e “sei un genocida”, ha urlato la senatrice, non appena il sovrano d’Inghilterra ha terminato il suo discorso. La parlamentare ha 51 anni ed è originaria dello Stato di Vittoria. Faceva parte del partito dei Verdi ed è nota per le sue posizioni radicali. Notizie.com - Re Carlo III contestato in Australia: “Sei un genocida”. Il video che ha sconvolto il Parlamento Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) ReIIIalla cerimonia inda una senatrice: “Sei un”. La donna portata via dalla sicurezza, il. È stata una protesta plateale quella andata in scena neldi Canberra, quando la senatrice aborigena Lidia Thorpe ha inveito contro reIII nel bel mezzo di una cerimonia istituzionale. Lidia Thorpe, la senatrice che contestaIII in, cosa e? successo (Ansa Foto) – notizie.com“Non sei il mio re” e “sei un”, ha urlato la senatrice, non appena il sovrano d’Inghilterra ha terminato il suo discorso. La parlamentare ha 51 anni ed è originaria dello Stato di Vittoria. Faceva parte del partito dei Verdi ed è nota per le sue posizioni radicali.

Lidia Thorpe sfida re Carlo III al parlamento australiano : “Ridateci le nostre terre!” - Indossando un mantello di pelliccia, Thorpe ha interrotto il discorso del sovrano, esclamando: “Ridateci le nostre terre, restituiteci ciò che ci avete rubato!”. Thorpe ha evidenziato come la colonizzazione britannica, che ha avuto inizio nel XVIII secolo, abbia portato a migliaia di morti tra gli aborigeni e allo sfollamento di intere comunità. (Puntomagazine.it)

Australia - senatrice aborigena contesta re Carlo III in Parlamento : “Non sei il mio re” - Mercoledì Carlo si recherà a Samoa, dove aprirà la riunione dei capi di governo del Commonwealth. Albanese ha escluso la possibilità di indire un altro referendum sul tema durante il suo attuale mandato triennale di governo, ma potrebbe essere una possibilità nel caso in cui il suo partito laburista di centro-sinistra venisse rieletto nelle elezioni previste per maggio del prossimo anno. (Lapresse.it)

Re Carlo III al 25° anniversario del Parlamento scozzese - Nel corso della cerimonia è stato inoltre ricordato come Re Carlo, che da febbraio si sta sottoponendo a cure per il cancro, abbia partecipato all’inaugurazione del Parlamento scozzese nel 1999 quando era ancora Principe. “Che questo momento sia quindi l’inizio del prossimo capitolo. Re Carlo ha poi parlato di un futuro luminoso per il Paese e per il suo Parlamento. (Lapresse.it)