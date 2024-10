Metropolitanmagazine.it - Re Carlo III contestato in Australia: «Non sei il mio re!»

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Non sembra attenuarsi l’ondata di polemiche che ha travolto ReII e la Regina consorte Camilla, in merito alla loro visita ufficiale in, tuttora in corso. Avvisaglie del malumore diffuso c’erano state già prima della partenza, quando i primi ministri dei sei Stati che compongono la federazionena avevano annunciato in blocco la loro assenza al gala onore del re, a causa di “impegni improrogabili”. Quello che, già allora, aveva le tinte di un boicottaggio, è culminato con la protesta della senatrice Lidia Thorpe, intervenuta durante un discorso che il sovrano inglese al Parlamento di Canberra poche ore fa.