Quotidiano.net - Raid israeliano sulle banche di H ezbollah. Cessate il fuoco in Libano, Israele invia le condizioni agli Usa

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 - Attacchi notturni su Beirut e nella parte sud del, l’Idf ha colpito le filiali di una banca senza licenza accusata di finanziare H. Secondo l'esercito, i soldi servirebbero ad acquistare armi e pagare gli stipendiagenti dell'ala militare dell’organizzazione. Ilha risposto con il lancio di 25 razzi verso la Galilea.hato un documento alla Casa Bianca con le proprieper ililin. Netanyahu vuole libertà di manovra nello spazio aereo libanese e chiede di effettuare “esercitazioni attive” contro Hnella zona sud del Paese. Oggi l’to di Biden sarà inper discutere lesulla tregua. Ultime notizie: la diretta di oggi Smoke and flames rise from areas targeted by an Israeli airstrike in Beirut’s southern suburbs late on October 20, 2024.