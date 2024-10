Ilrestodelcarlino.it - Ragazza trovata morta in casa, spunta un messaggio scritto a mano

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Porto San Giorgio (Fermo), 21 ottobre 2024 - C’era un bigliettonell’abitazione di Porto San Giorgio in cui è stata, in circostanze misteriose, la 32enne di Genova Maria Primerano. Unche farebbe propendere alla volontà di farla finita in un momento di sconforto. Potrebbe essere questa la svolta delle indagini della polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Fermo, su un caso che in un primo momento aveva aperto scenari di tutt’altro tipo. In ogni caso gli inquirenti vogliono vederci chiaro e non danno nulla per scontato. Innanzitutto bisognerà attendere i risultati dell’autopsia e dell’esame tossicologico - rinviati a mercoledì per questioni tecniche - per avere la certezza sulle cause del decesso. Poi in base agli elementi che emergeranno gli investigatori si potranno concentrare sul biglietto rinvenuto sul luogo della tragedia.