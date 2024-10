Liberoquotidiano.it - "Qua ci sono solo... euro...": il labiale della pacchista che spiazza De Martino, cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ad Affari Tuoi è la serata di Chiara. Nella puntata andata in onda domenica 20 ottobre il cambio finale del pacco è del tutto disastroso. Infatti la concorrente è andata a casa con il premio misero di un pacco blu lasciando sul bancone ben 30.000. La partita era anche cominciata bene con i pacchi di piccolo peso che saltavano come birilli. Poi qualperò è cambiato. La concorrente ha iniziato a rifiutare offerte consistenti da parte del dottore e di fatto la partita con l'uscita di scena dei 300.000e dei premi più alti è finita in disgrazia. Stremata alla fine la concorrente ha dovuto accettare il cambio per tentare di dare un colpo alla sfiga, ma non c'è stato nulla da fare. Nel corsopuntata però è accaduto qualdi strano. Una svista? Sui social non si parla d'altro.