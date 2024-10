Pugni sul cofano delle auto, botte a un passante, poi si scaglia contro i carabinieri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una lunghissima ora di follia quella vissuta dai residenti di via dell'Artigianato a Erbusco. Tutto comincia poco prima delle 15.30 di domenica 20 ottobre, quando i campanelli delle abitazioni suonano a raffica. A pigiare sul tasto dei citofoni sempre la stessa persona: un giovane uomo di 36 anni Bresciatoday.it - Pugni sul cofano delle auto, botte a un passante, poi si scaglia contro i carabinieri Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una lunghissima ora di follia quella vissuta dai residenti di via dell'Artigianato a Erbusco. Tutto comincia poco prima15.30 di domenica 20 ottobre, quando i campanelliabitazioni suonano a raffica. A pigiare sul tasto dei citofoni sempre la stessa persona: un giovane uomo di 36 anni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un'altra rissa in piazza : calci - pugni e botte sul cofano dell'auto - A trasformarsi in un ring un'altra zona della piazza della movida cittadina: non l'area antistante la. Ancora scene di violenza in piazzale Arnaldo. . Un'altra rissa, ma con molti meno partecipanti rispetto a quella dello scorso weekend, si è verificata nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre. (Bresciatoday.it)