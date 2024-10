Proclamati i vincitori del concorso "Area Protetta" di MdS Editore (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pisa, 21 ottobre 2024 - Grande successo per la cerimonia di presentazione del concorso artistico-letterario "Area Protetta". Nella prestigiosa Sala Gronchi del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, si è svolta ieri la cerimonia di premiazione della dodicesima edizione del concorso artistico-letterario "Area Protetta". L'evento ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, che ha accolto con entusiasmo i vincitori delle tre categorie in concorso: pittura, poesia e racconto. Alla presenza del Presidente del Parco, Lorenzo Bani, che ha aperto la cerimonia con un intervento sull'importanza della creatività e del legame tra arte e natura, è stato svelato il podio di tutte e tre le sezioni. Sezione Racconto: Il podio della sezione racconto è stato completamente al femminile. Lanazione.it - Proclamati i vincitori del concorso "Area Protetta" di MdS Editore Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pisa, 21 ottobre 2024 - Grande successo per la cerimonia di presentazione delartistico-letterario "". Nella prestigiosa Sala Gronchi del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, si è svolta ieri la cerimonia di premiazione della dodicesima edizione delartistico-letterario "". L'evento ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, che ha accolto con entusiasmo idelle tre categorie in: pittura, poesia e racconto. Alla presenza del Presidente del Parco, Lorenzo Bani, che ha aperto la cerimonia con un intervento sull'importanza della creatività e del legame tra arte e natura, è stato svelato il podio di tutte e tre le sezioni. Sezione Racconto: Il podio della sezione racconto è stato completamente al femminile.

