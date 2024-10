Piracy Shield: cos’è e come funziona il sistema che ha bloccato Google Drive (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Piracy Shield è un sistema tecnologico avanzato sviluppato per contrastare la diffusione di contenuti protetti da copyright attraverso piattaforme di streaming e condivisione di file. Ideato per bloccare in tempo reale l'accesso a siti e servizi che offrono illegalmente film, serie TV, eventi sportivi e altri contenuti protetti, Piracy Shield agisce come un L'articolo Piracy Shield: cos’è e come funziona il sistema che ha bloccato Google Drive proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –è untecnologico avanzato sviluppato per contrastare la diffusione di contenuti protetti da copyright attraverso piattaforme di streaming e condivisione di file. Ideato per bloccare in tempo reale l'accesso a siti e servizi che offrono illegalmente film, serie TV, eventi sportivi e altri contenuti protetti,agisceun L'articoloilche haproviene da Webmagazine24.

Perché Piracy Shield va sospeso. Il caso del blocco di Google visto da Zanero (Polimi) - Cosa intende? Secondo me l’Autorità ha una percezione decisamente erronea dei limiti di intervento di piattaforme come Google rispetto a questo tipo di situazioni. Sembra una presa in giro, ma è la dura realtà: la Serie A ha bloccato alcuni servizi di Google per diverse ore. . Facciamo i populisti: un passo per fermare la pirateria non potrebbe partire dall’abbassamento dei canoni della ... (Formiche.net)

Piracy Shield : cos’è e come funziona il sistema che ha bloccato Google Drive - Ideato per bloccare in tempo reale l'accesso a siti e servizi che offrono illegalmente film, serie TV, eventi sportivi e altri contenuti protetti, Piracy Shield agisce come un […]. (Adnkronos) – Piracy Shield è un sistema tecnologico avanzato sviluppato per contrastare la diffusione di contenuti protetti da copyright attraverso piattaforme di streaming e condivisione di file. (Periodicodaily.com)

Google Drive bloccato - Pastorella (Azione) : “Così Piracy Shield non va - oscurate attività innocenti” - La piattaforma anti-pirateria di AgCom dovrebbe schermare le partite trasmesse su piattaforme illegali, finisce però per bloccare anche siti legali. Oggi Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, presenterà un'interrogazione per rivedere la normativa corrente.Continua a leggere . (Fanpage.it)