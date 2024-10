Perché ci sono le alluvioni in Emilia-Romagna | È l’effetto Stau | mari più caldi e barriera dei monti

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna è ancora sott’acqua. Dopo i tremila evacuati di ieri e la morte di Simone Farinelli l’esondazione del torrente Ravone ha spaccato il suolo e le strade in cui era stato tombato. E tutta l’è in difficoltà mentre in ogni parte d’Italia si registrano. In questi giorni un ciclone formatosi nel basso Tirreno ha colpito la regione oltre che la Calabria e la Sicilia. Si è scatenata la tempesta perfetta: da un lato il mare piuttosto caldo, dall’altra la discesa di corrente instabile fredda dal nord Europa», dice Mattia Gussoni de IlMeteo.it. Che per la regione chiama in causa: si verifica «quando una realtà ha unamontuosa che non permette alla precipitazione di proseguire e scaricare ingenti quantità di acqua. La stessa cosa si verifica in Toscana e in Liguria».