Panini nella Hall of Fame La cerimonia negli Usa

Una grande notte per Modena e per la pallavolo italiana quella trascorsa tra sabato e domenica a Holyoke (Massachusetts) per una nuova tornata di personaggi storici del volley inseriti nella International Volleyball Hall of Fame. Quella di sabato, infatti, è stata la cerimonia di insediamento per Giuseppe Panini, il fondatore dell'odierna Modena Volley, vero e proprio pioniere dello sport sotto rete a Modena e in Italia, capace di convogliare e far scendere in campo sotto la Ghirlandina il meglio del volley italiano in oltre cinquant'anni di storia, quasi sessanta, tra cui, soprattutto, quasi tutti i 'fenomeni' della generazione che ha dominato il volley negli anni Novanta.

