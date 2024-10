Otto farmacie rapinate in 20 giorni: arrestato 28enne (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un 28enne italiano è stato arrestato dagli agenti di polizia a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Milano. L’uomo è sospettato di essere l’autore di una serie di rapine aggravate, tutte commesse nell’arco di una ventina di giorni, a danno di alcune farmacie comunali della zona sud di Milano. IMMAGINI FOLIGNO FARMACIA COMUNALE Le modalità Rapine peraltro commesse sempre con le medesime modalità dal 28enne che si presentava con il viso travisato e sempre munito di armi improprie – bottiglie di vetro rotte, coltelli o forbici - con cui minacciava i farmacisti. Nel sacco I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, lo scorso 18 settembre, hanno sorpreso un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi di una farmacia di via delle Forze Armate. Ilgiorno.it - Otto farmacie rapinate in 20 giorni: arrestato 28enne Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Unitaliano è statodagli agenti di polizia a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Milano. L’uomo è sospettato di essere l’autore di una serie di rapine aggravate, tutte commesse nell’arco di una ventina di, a danno di alcunecomunali della zona sud di Milano. IMMAGINI FOLIGNO FARMACIA COMUNALE Le modalità Rapine peraltro commesse sempre con le medesime modalità dalche si presentava con il viso travisato e sempre munito di armi improprie – bottiglie di vetro rotte, coltelli o forbici - con cui minacciava i farmacisti. Nel sacco I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, lo scorso 18 settembre, hanno sorpreso un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi di una farmacia di via delle Forze Armate.

