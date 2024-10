Gaeta.it - Operazione antidroga a Fermo: cane della Guardia di finanza fiuta oltre 100 grammi di sostanze stupefacenti

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La lotta contro il traffico di droga acontinua con determinazione, come dimostra l’ultimo interventosquadra mobile insieme a un’unità cinofiladi. In un’avvenuta la sera del 17 ottobre, gli agenti hanno identificato e arrestato un uomo di 40 anni di origine tunisina, mentre un giovane di 22 anni, trovato in sua compagnia, è stato segnalato alla prefettura per uso personale di. Il controllo in strada e l’intervento delL’è iniziata intorno alle 22, quando gli agentisquadra mobile di, coadiuvati da un’unità cinofila e dalGrant, hanno eseguito un controllo di routine su una Bmw serie 1 parcheggiata nei pressicomunità “Santa Maria“.