Amica.it - Olly, il nuovo album è “Tutta Vita”: «Mi piace far musica per persone di ogni età»

(Di lunedì 21 ottobre 2024) (askanews) – Undi inediti nato per raccontare il “noi” che lo circonda,torna con Tutta Vita. «L’Tutta Vita è nato spontaneamente da solo, è stata una raccolta di canzoni che poi hanno tutto uno stesso filone di suono e di significato. Io non scrivo mai dischi decidendo prima di cosa voglio parlare, parlo, scrivo e poi loro mi dicono come si devono chiamare, cosa devono essere, cosa devono raccontare. Io racconto la mia generazione perché è la mia ed è quello che vivo io e quello che vivono leattorno a me. Resta di fatto che probabilmente frequentando anche tantodiverse da me anche a livello di età, tendenzialmente più grandi, credo, spero e auspico di parlare a più, non solo alla mia generazione. Non credo tanto in generazione z, x, y, q, v, w, mifarper le, poi che abbiano 50 anni, 22, 13 o 79 non è importante».