Nuovo ospedale ad Acquapendente: firmato il decreto per il trasferimento di terreni dalla Regione Lazio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ufficializzato il decreto che autorizza il trasferimento di terreni di proprietà regionale all’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, destinati alla costruzione di un Nuovo ospedale nel Comune di Acquapendente. Con un investimento iniziale di 30 milioni di euro, questa iniziativa rappresenta un passo significativo per migliorare l’assistenza sanitaria nell’area, a seguito dell’approvazione del Ministero della Salute e di altri ministeri coinvolti. Investimenti per il Nuovo ospedale di Acquapendente La realizzazione del Nuovo ospedale di Acquapendente è parte di una strategia più ampia di potenziamento dell’offerta sanitaria nella Regione Lazio. Gaeta.it - Nuovo ospedale ad Acquapendente: firmato il decreto per il trasferimento di terreni dalla Regione Lazio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il presidente della, Francesco Rocca, ha ufficializzato ilche autorizza ildidi proprietà regionale all’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, destinati alla costruzione di unnel Comune di. Con un investimento iniziale di 30 milioni di euro, questa iniziativa rappresenta un passo significativo per migliorare l’assistenza sanitaria nell’area, a seguito dell’approvazione del Ministero della Salute e di altri ministeri coinvolti. Investimenti per ildiLa realizzazione deldiè parte di una strategia più ampia di potenziamento dell’offerta sanitaria nella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

SanitĂ : Rocca assegna terreni a Asl per ospedale Acquapendente - Il Presidente Rocca ha firmato il decreto per il trasferimento Roma, 21 ottobre 2024 - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato il decreto per il trasferimento, a favore dell'Azi ... (ansa.it)

Migranti e giustizia, Meloni: difenderemo i confini, si entra solo legalmente - La segretaria del Pd: il principio di separazione dei poteri messo a garanzia dei cittadini e chi va oltre le proprie prerogative è il governo. Oggi il Consiglio dei ministri dovrebbe varare un decret ... (italiaoggi.it)

Migranti, Giorgia Meloni tira dritto: "In Italia si entra solo legalmente" - "Il nostro impegno va avanti. Continueremo a lavorare senza sosta per difendere i nostri confini e per ristabilire un principio fondamentale: in ... (iltempo.it)