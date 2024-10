Iodonna.it - «Negli anni abbiamo lavorato affinché la gentilezza fosse considerata molto di più che un gesto e oggi siamo a un punto di svolta perché la percezione che si ha della gentilezza sta effettivamente cambiando» ha spiegato la presidente italiana Natalia Re

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Si chiama “splash” ed è un concetto da maneggiare con cura. Ovvero è quel beneficio reciproco che coinvolge chi donae l’ambiente circostante. In particolare è tutto ciò che potremmo misurare attraverso un’equazione in cui prontezza (R), espressione (X) e impatto (I) si combinano tra loro per dar vita a un atto diche può diffondersi tramite l’effetto a catena (RE) per creare potenzialmenteall’infinito.