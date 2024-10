Sport.quotidiano.net - Napoli, Kvara decisivo a Empoli. Ma De Laurentiis: "Se va via ce ne faremo una ragione"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 - Quando anche un campo notoriamente ostico e ai limiti del tabù viene espugnato grazie a quello che nel calcio viene proverbialmente definito l'episodio positivo allora i sintomi della cosiddetta annata buona cominciano ad assumere quasi i connotati della prova. Ilvince ae lo fa tramite un rigore, tra l'altro molto contestato, realizzato da Khvichatskhelia, l'uomo più discusso del momento e non solo per quella freddezza dal dischetto tutt'altro che scontata in un contesto rovente come quello del Castellani. Le dichiarazioni di Desutskhelia Nella sosta appena lasciata alle spalle il georgiano si è preso i riflettori e, stranamente alla luce del trend generale, non per un infortunio rimediato in Nazionale.